شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات الاختبارات.. أسئلة ورقية للمتعذرين و3 نماذج لكل مادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت إدارات التعليم عدداً من التعليمات الخاصة بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وأعدت دليلاً تفسيرياً لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس.

وستبدأ الاختبارات وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم اعتباراً من الأحد القادم وفي الأسبوعين السابع والثامن عشر، لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام، والتي ستكون لأول مرة هذا العام عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية التي تعتمدها المدارس الأهلية. واطلعت "الخليج 365" على تعاميم عدة مرسلة للمدارس، تضمنت أن يكون اليوم الدراسي للاختبارات 3 ساعات مع ضرورة استمرار العملية التعليمية خلال فترات الاختبارات لمراجعة الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات، وإعداد خطة لفترة الاختبارات تتضمن تقديم مواد إثرائية خلال اليوم الدراسي تشمل جميع المواد لكل مرحلة تعليمية. وشددت إدارت التعليم على أهمية تطبيق آلية الاختبارات وفق ما ورد في الدليل الصادر من وزارة التعليم، حيث يتم وضع الاختبار عبر منصة مدرستي أو عبر الفورمز، كما يسمح بإعداد أسئلة ورقية في حال تعذر دخول الطالب للمنصة بسبب مشاكل في الإنترنت أو عدم توافر شبكة، وكذلك إعداد 3 نماذج اختبار لكل مادة، وتكون مدة الاختبار حصة دراسية واحدة بحيث لا تزيد مواد الاختبار في اليوم الواحد على مادتين ولا توجد استراحة خلال فترات الاختبارات. من جهة ثانية، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب خدماتها الإلكترونية للرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن الهيئة طبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات (العام، والتخصصي) بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن نظام الرخص المهنية يهدف للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، مبيناً أنه يشترط للحصول على الرخصة المهنية من سبق لهم اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كلٌ على حدة؛ على أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين ويكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية.