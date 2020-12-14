شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من المواطنين التزموا بالوقائية لمواجهة «كوفيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت دراسة طبية أعدها باحثون من جامعتي حائل والطائف، أن 90 % من أفراد المجتمع السعودي التزموا بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

وشارك في الدراسة التي نشرت في مجلات علمية عالمية أكثر من 5 آلاف مشارك من الجنسين من جميع المناطق ومن فئات عمرية مختلفة ومستوى تعليم ودخل متعدد لتغطية كافة شرائح المجتمع.

وأكد الأستاذ المساعد في الكائنات الدقيقة الطبية بجامعة حائل الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور عبدالرحمن صالح بازيد، أن 90% من أفراد المجتمع السعودي كان لديهم وعي عال بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا كلبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار خلال فترة الجائحة حيث كان موقع وزارة الصحة هو المصدر الرئيسي للحصول على معلومات ذات علاقة بجائحة كورونا وهذا يدل على الوعي العالي لدى المجتمع السعودي وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وأضاف خلصت الدراسة إلى احتواء الجائحة بالمملكة في القريب العاجل نظراً لجهود وزارة الصحة في توعية المجتمع وتزويده بالمعلومات والطرق اللازمة لاحتواء الجائحة وهو ما أثمر اليوم من انخفاض في عدد حالات الإصابة.