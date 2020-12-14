شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع .. رصد آلي لمخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 5 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تطبق إدرة المرور، الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات وذلك بعد 7 أيام.

وأطلقت إدارة المرور الأسبوع الماضي مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وشملت المرحلة الأولى للرصد الآلى لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق كلاً من الرياض والدمام وجدة، وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 300 إلى 500 ريال.