كشفت مصير المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي..
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، مشيرة إلى أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.
وشددت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- على ضرورة التزام المنشأة في هذا التاريخ بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت أن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل» توضح الموعد الإلزامي للفاتورة الإلكترونية.. وتحذر المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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