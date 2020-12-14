شكرا لقرائتكم خبر حلول بديلة لفتح الطرق خلال نزع ملكيات المشروعات في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني بإيجاد الحلول البديلة خلال فتح الطرق وما يتم خلالها من نزع ملكيات للمشاريع التنموية، والمحافظة على المواقع التراثية والأثرية التي قد تكون ضمن هذه الطرق أو المشاريع، وعدم التعرض لها لما تمثله من تاريخ وتراث للمنطقة.

ونوه الجبير خلال تفقده بمرافقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد المطلق المواقع التراثية والمشاريع السياحية بالقطيف، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا ورئيس بلدية القطيف، إلى أهمية التعاون المشترك والبناء مع هيئة تطوير المنطقة في تنفيذ المشاريع المستقبلية التنموية والسياحية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.

وأكد على أهمية المحافظة على المواقع التراثية التي تزخر بها المحافظة، وعدم التعرض لها، لما تمثله من تاريخ وتراث للمنطقة، والمحافظة على مواقع أشجار المانجروف وتركيب كاميرات مراقبة، للمحافظة عليها من العبث والرمي العشوائي للنفايات والردم، وتعزيز أولويات الأمانة ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء المحافظة، وأهمية التنسيق والشراكة في تطوير المشاريع لتحقيق الأهداف المستقبلية المشتركة والمنبثقة من أهداف رؤية المملكة 2030م، بما يضمن تنفيذ تنمية متوازنة ومستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى المحافظة.

مواقع شملتها الزيارة:

المنازل التراثية في قلعتي القطيف وتاروت.

غابة المانجروف في دارين وتاروت.

الواجهة البحرية في القطيف.