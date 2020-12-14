تعليمات منظمة للاختبارات ودليل تقويم للطلاب عن بعد بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة التعليم بمنطقة الرياض التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك مع قرب موعد اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ الأحد 1442/5/5هـ الموافق 2020/12/20م، وذلك خلال الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الفصل الدراسي، مشيرا إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى عن - بعد - عبر منصة «مدرستي» أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية. وأكد استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لـ3 ساعات تتضمن الاختبارات فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد .

فيما استعرض مدير الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان عددا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، ومنها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وموقع إتاحتها على المنصة بوقت كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، مشيرا إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام، فيما لا تقل مدة الاختبار في المرحلة المتوسطة وفقا لعدد المواد عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.