شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يفتتح ويضع حجر أساس عدد من المشاريع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع البلدية الإستراتيجية والتنموية بمحافظة الطائف.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمحافظة، وقف خلالها على سير العمل في مختلف المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات في مدينة الطائف والمراكز المختلفة.

واستهل زيارته بجولة ميدانية في منطقة الهدا ووضع حجر الأساس لمشروع منتزه النقبة الحمراء وتسليم رخصة البناء للمستثمر ، كما اطلع على مشروع تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية.

عقب ذلك وضع وزير الشؤون البلدية والقروية حجر الأساس لمشروع مدينة ومنتزه الملك فهد بحي الخالدية وتسليم رخصة البناء للمستثمر، كما اطلع على سير الأعمال بمبنى أمانة محافظة الطائف الجديد على وادي وج.

وفي منتزه الردف تجول الحقيل والوفد المرافق له داخل معرض الأمانة، وشاهد الحضور عرضاً مصوراً عن المشروعات البلدية التي اُستكملت مؤخراً والمشروعات التي يجري التأسيس لها وتنفيذها، حيث وقف على الرؤية التنموية لأمانة الطائف، وكذلك التحديات، كما تعرّف على المقومات التي تملكها الأمانة وخطة العمل الحالية والمستقبلية.

والتقى الوزير مع عدد من المسؤولين في أمانة الطائف ورؤساء المجالس البلدية والبلديات المرتبطة، وجرى مناقشة أهمية التكامل بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات لتوجيه التنمية لخدمة المواطن، وتطوير لوائح عمل المجالس البلدية، واستمع معاليه إلى عرض حول تجربتين من التجارب المتميزة للمجالس البلدية بالطائف، ووقف على آمال وطموحات المجالس البلدية في ضوء رؤية المملكة 2030.

كما التقى الحقيل برجال الأعمال والمستثمرين مع الأمانة، وبحث عن آلية الاستثمار في البلديات وتعزيز آلية استقطاب المستثمرين، كما جرى مناقشة آلية معالجة الصكوك القديمة حسب ظروف كل منطقة، ووجود خارطة تجارية لمعرفة الاحتياج من القطاعات الخدمية والإنتاجية كماً ونوعاً بحسب جغرافية المنطقة، وكذلك وجود آلية واضحة بين الأمانات والغرف التجارية محددة الأهداف والأدوار لرفع تنمية الاقتصاد في المنطقة، وتطرق اللقاء إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة ومدى سلاسة الإجراءات فيها، ومدى تأثير أتمتت الإجراء الإاكتروني في تسهيل الأعمال التجارية ( فرص - بلدي ), والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والدعم المطلوب لهم.

وفي ختام جولته التفقدية، افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية حديقة الفواكه، واطلع على برنامج الأمانة في تأهيل 18 حديقة من الحدائق المقامة في الأحياء, كما رعى عددًا من الاتفاقيات التي وُقِّعت مع الشركاء وأطلق مبادرة للمشاركة المجتمعية، ومبادرة (عشان أحب الطائف).