السعودية تتسلم مقاتلة من طراز F-15SA الأمريكية متعددة المزايا

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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أعلن مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكية، أن السعودية قد تسلمت طائرتها المقاتلة المتقدمة من طراز F-15SA.

وحسبما ذكر موقع ديفنس بلود، تم الإعلان عن تسليم آخر طائرة مقاتلة متقدمة من طراز F-15SA إلى سلاح الجو الملكي السعودي.

بصفته المنظمة المسؤولة عن تقديم قدرات جديدة الخاصة بالمعدات الحربية، يدير مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية تقريبًا جميع معاملات المبيعات العسكرية الأجنبية للقوات الجوية.

مقاتلة متطورة:

وتعمل هذه المعاملات على تعزيز القدرات الدفاعية للشركاء الدوليين وتحسين قابلية التشغيل البيني معهم لتقوية عمليات التحالف المستقبلية والعمل كمضاعف لقوة القوة الجوية.

وقال العقيد رونالد إي دنلاب، مدير برنامج المساعدات الأمنية: إن المقاتلة F-15SA هي نسخة متطورة من F-15S، وتتمتع بقدرات عالية، مضيفًا أن هذه الإصدارات المتقدمة توفر قدرة ردع قوية للمعتدين المحتملين وتعزز العلاقات الطويلة والمهمة مع السعودية.

خصائص المقاتلة:

وتحتوي المقاتلة الجديدة على مجموعة حرب إلكترونية رقمية، ونظام تحكم في الطيران عبر الأسلاك، ونظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء.

كما تتميز برادار نشط إلكترونيًّا ممسوح ضوئيًّا، وشاشات عرض قمرة القيادة المتقدمة، وأنظمة التوجيه المشتركة للخوذة المثبتة من بين العديد من التطورات الأخرى.

تعاون عسكري سعودي أمريكي:

وكانت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية رافقت، الخميس الماضي، قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52 أثناء عبورهما أجواء السعودية، وتتميز القاذفتين بإمكانية إطلاقهما لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.

وتعمل السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

