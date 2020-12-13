سعود الطبية للنساء: لا تضعن الحلزون على بشرة الوجه

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الأحد، من ادعاءات غير دقيقة بشأن وضع بعض السيدات كائن الحلزون على بشرة الوجه.

وقالت مدينة الملك سعود الطبية في تغريدة لها عبر تويتر: “نحذر من الادعاءات غير الدقيقة، والمتمثلة في وضع بعض السيدات كائن الحلزون على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز مواد يروج لها بمفعول خارق لشد البشرة، مما يحدث الضرر عليها”.

وشددت على أن مزاعم علاج هذا لأمراض الجلدية ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

