وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء بطول 14.8 كم

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء المرحلة الأولى والثانية والبالغ طوله 14.8 كم، وذلك برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

سرعة وسهولة:

ويعد منتزه البيضاء البري أحد أهم المواقع السياحية بالمدينة المنورة والتي تستهوي المتنزهين والأهالي والزوار لما يمتلكه من مقومات للسياحة، ولكون الطريق المؤدي إليه حاليًّا هو طريق زراعي مفرد به الكثير من عوائق الممتلكات والمزارع على جانبيه وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية تعيق سهولة الوصول للمتنزه، حيث باشرت وزارة النقل اعتماد طريق مزدوج يؤدي إلى المنتزه وذلك عبر استخدام طريق متفرع من طريق المدينة المنورة تبوك المزدوج، وهو ما سيساهم بسرعة وسهولة الوصول للمنتزه.

كما يهدف هذا المشروع لتحسين البنية التحتية للطرق بمنطقة المدينة المنورة، وتسهيل تنقل زوار منتزه البيضاء البري، وخدمة الوجهات السياحية والترفيهية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تقليل الازدحامات المرورية على طريق الخليل/ البيضاء.

المرحلة الثالثة تحت التعميد:

يذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع تحت التعميد، ويعد المشروع ضمن أولويات الوزارة في المنطقة للعام المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على إنجاز كافة المشروعات التنمية التي تهدف لخدمة أهالي المنطقة، كما تحرص على استمرار إنجاز كافة المشروعات وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.

