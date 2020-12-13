خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب إلكترونياً

الاستعلام عن فاتورة كهرباء سعودية يعتبر من الأمور المتاحة والسلسة، حيثُ يستطع المواطن السعودي أو المواطن الأجنبي المقيم على الأراضي السعودية الإستعلام عن قيمة الإستهلاك الشهري من الكهرباء من خلال شبكة الإنترنت، فلقد خصصت شركة الكهرباء السعودية موقع إلكتروني ترفع من خلاله جميع الفواتير الكهربائية الخاصة بالمملكة بمختلف أنحائها، ويعد ذلك من ضمن خطة التطوير التي تسعى المملكة في تحقيقها في عام 2030.

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء السعودية؟

الدخول أولاً على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية

إدخال رقم الحساب الخاص بالمستعلم في الخانة الخاصة بها

الضغط على كلمة عرض

يظهر عرض الفاتورة بكافة تفاصيلها الخاصة بكمية الإستهلاك الشهري

من الممكن طبع الفاتورة.

شركة الكهرباء السعودية

الشركة السعودية للكهرباء هي شركة منتجة وموزعة للكهرباء في كافة أنحاء المملكة، ولقد حددت شركة الكهرباء موعد الثامن عشر من كل شهر ميلادي لرفع الفواتير الكهربائية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والهدف من تلك الموعد هو التقارب مع يوم تقاضي المرتبات الشهرية وهو يوم العشرون من كل شهر، ولقد وفرت شركة أيضاً تطبيقاً جديد خاص بجميع الهواتف الذكية تستخدم في معرفة قيمة الفاتورة عن طريق إرسال رسالة SMS أو عن طريق إرسال e_mail أيضا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار الشركة للاستعلام عن القيمة الإستهلاك، وما يميز تلك التطبيق أنه يسمح بتقديم الشكاوى أو التبليغ عن مخالفات وغيرها.