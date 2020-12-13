شكرا لقرائتكم خبر 20,766 مستفيدا من خدمات مراكز «تأكد» في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز «تأكد» في الجوف خدماتها لـ20766 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصصت الصحة مراكز (تأكد) لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما بأن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

إلى ذلك استفاد 40522 مراجعا من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف منذ بدء نشاطها وحتى الآن.

وتقدم عيادة (تطمن) خدماتها من خلال ثلاث عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.