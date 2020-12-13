شكرا لقرائتكم خبر شرط «الكروكيات» يقفز بأسعار رسوم المكاتب الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعالت الأصوات المطالبة بالحد من ارتفاع رسوم أعمال المكاتب الهندسية الخاصة بالرفوعات المساحية للأراضي والعقارات بالتزامن مع قرب انطلاق أعمال الهيئة العامة للعقار المحدد بتاريخ الخامس من الشهر المقبل، والذي يمكن الراغبين في الحصول على صكوك من التقدم للهيئة عبر منصة «إحكام»، إلا أن شرط وجود رفع مساحي «كروكي» بالموقع الذي يرغب فيه المواطن الحصول على صك تسبب في زيادة أسعار الرفوعات المساحية لدى المكاتب المعنية، وفقا لما ذكره عدد من الأهالي في عسير.

وبحسب عبدالله الشهري فإن أسعار إصدار رفع مساحي لقطعة أرض سكنية ارتفع من 500 ريال ليصل في الحد الأدنى إلى 1200 ريال باقتراب مدة فتح باب التقديم على صكوك لدى الهيئة.

وأضاف علي عسيري « تجاوزت مواعيد الحصول على رفع مساحي لدى بعض المكاتب ستة أشهر، وذلك بسبب التدافع الكبير على الحصول على الرفوعات المساحية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بتحديد تسعيرات ثابتة ومعقولة لهذه الرفوعات والحد من الجشع الذي أصاب بعض المكاتب وتسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.