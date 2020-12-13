شكرا لقرائتكم خبر شرط «الكروكيات» يقفز بأسعار رسوم المكاتب الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب عبدالله الشهري فإن أسعار إصدار رفع مساحي لقطعة أرض سكنية ارتفع من 500 ريال ليصل في الحد الأدنى إلى 1200 ريال باقتراب مدة فتح باب التقديم على صكوك لدى الهيئة.وأضاف علي عسيري « تجاوزت مواعيد الحصول على رفع مساحي لدى بعض المكاتب ستة أشهر، وذلك بسبب التدافع الكبير على الحصول على الرفوعات المساحية.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بتحديد تسعيرات ثابتة ومعقولة لهذه الرفوعات والحد من الجشع الذي أصاب بعض المكاتب وتسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر شرط «الكروكيات» يقفز بأسعار رسوم المكاتب الهندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.