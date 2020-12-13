إطلاق سراح 26 نزيلا بالعفو الملكي بالقصيم

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ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة المنطقة سليمان البرادي الله إلى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنهم، وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 26 نزيلا ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام.ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة المنطقة سليمان البرادي الله إلى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنهم، وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

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