شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " يحذر سائقي المركبات من القيادة على أكتاف الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذّرت الإدارة العامة للمرور، سائقي المركبات من القيادة على أكتاف الطرق، موضحة أنها ليست مسارات للتجاوز.
وأضافت إدارة المرور:" يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق "، مبينة أن كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز.
وكانت إدارة المرور حذرت من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرة إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وتابعت أن التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
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