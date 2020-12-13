شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في تويتر: "إنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية" .
وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية التحذير من أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية
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