شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها للغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أفادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية أفادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية وقالت الأحوال المدنية: "‏‎الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، ويوجد غرامة للتاخير عن التبليغ مقدارها ١٠٠ ريال" ٠ جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الأحوال المدنية من أحد المتابعين بشأن غرامة فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

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