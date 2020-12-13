شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة " تكشف عن الموعد الإلزامي للفاتورة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، مبينة أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.
وأكدت " الزكاة والدخل " أنه يجب التزام المنشأة في هذا التاريخ بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن الفوترة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.
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