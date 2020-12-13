شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح مصير الطفل الذي أتم 18 عامًا في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح مستشار قانوني ومحكم قضائي، محمد الوهيبي، مصير الطفل " الحدث" الذي أتم 18 عاما في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته. أوضح مستشار قانوني ومحكم قضائي، محمد الوهيبي، مصير الطفل " الحدث" الذي أتم 18 عاما في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته. وأضاف " الوهيبي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" يتم عرض الحالة إلى القاضي الذي أصدر الحكم " قاضي دائرة الأحداث " وهو من يقرر يكمل عقوبته ومن ثم يتم إطلاق سراحه، أو وقف تنفيذ العقوبة المتبقية لمدة 3 سنوات حسب النظام ويتم إطلاق سراحه من بعد الفترة المتبقية ". وتابع:" المادة ال15 من النظام إذا لم يكن الحدث متمما لسن الخامسة عشر من وقت ارتكاب الجريمة ممكن يتخذ عليه من التدابير التالية: عقوبة التوبيخ أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين منعهم من ارتياد أماكن معينة لمدة 3 سنوات وضعه تحت الرقابة الاجتماعية في بيئته الطبيعية ".

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