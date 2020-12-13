شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يفاجئون تركي آل الشيخ بهدية غير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إنه تلقى هدية غير متوقعة من شبان يملكون محل عطور.
وأضاف " آل الشيخ ":" وصلتني من شباب سعودي هدية ومقبولة لمحل عطور لهم "، حيث بدأ في الصورة التي نشرها " آل الشيخ " باقة من العطور.
وكان " آل الشيخ " كشف عن كواليس الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه، قائلا:" أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على ١١ فكرة ومتبقي ٩ أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن "، مضيفا:" شدوا حيلكم ".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أطلق مبادرة أفكار الترفيه، لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية، قائلا:" نتيح الفرصة لكل سعودي وسعودية والمقيمين أيضًا؛ حيث سيرسل المتقدمين مقطع مدته 3 دقائق يشرح فيهم فكرة ترفيهية قادر على تنفيذها وتفيد الهيئة في نفس الوقت»، مطالبًا بعدم إرسال مقاطع فيديو غير مفهومة تهدر وقت الموظفين بالهيئة ".
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