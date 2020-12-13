شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من أمير تبوك بشأن موعد الدوام الرسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أصدرت إمارة تبوك صدور قرار أمير المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قرارا لتأخير موعد الدوام الرسمي للإمارة. أصدرت إمارة تبوك صدور قرار أمير المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قرارا لتأخير موعد الدوام الرسمي للإمارة. وأضافت الإمارة أنه نظرًا لتأخر موعد شروق الشمس ودخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة بحيث يبدأ في تمام الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس 1442/8/5هـ.

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