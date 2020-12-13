شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوجه رسالة إلى المتخوفين من أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري عناية حرجة وأمراض معدية الدكتور عوض العمري، إن الكثير يتداولون الإشاعات حول وجود مؤامرة في لقاح الفيروس، ضاربا أمثلة تاريخية حول أوبئة اجتاحت العالم سابقا، أبرزها، أمراض الجدري والحصبة وشلل الأطفال.

وأضاف أن مرض الجدري قضى على نحو 300 إلى 500 مليون شخص في القرن العشرين، متسائلا: أين الجدري الآن؟، مبينا أنه اختفى منذ 30 عاما بسبب اكتشاف اللقاح، مشيرا إلى أن شلل الأطفال الذي أصاب مئات الملايين حول العالم اختفى بسبب اللقاح الذي تم اكتشافه في الستينيات.

وأشار العمري إلى أن مرض الحصبة اختفى من الولايات المتحدة عام 2000، ثم ظهرت جماعات مناهضة للقاح ما تسبب بعودة المرض في الأعوام الأخيرة، معتبرا أن اللقاحات بمجملها آمنة، مضيفا أنه شخصيا سيكون في مقدمة من يأخذ اللقاح.