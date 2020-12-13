شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة الغذاء والدواء أن لقاح كورونا فايزر سيقدم للأشخاص من سن 16 عام فما فوق.
وقالت الهيئة أن لقاح كورونا سيتوفر في المرحلة الأولى في الجهات الحكومية فقط، مبينة أنها ستنظر موضوع إتاحته للجهات الخاصة في الفترات القادمة
وأضافت الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، مشيرةً إلى أنها شكَّلت فريقًا علميًّا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا من أجل معرفة اللقاح والأدوية.
ولفتت إلى أن هناك برامج مراقبة لما بعد استخدام لقاح فايزر الذي جاء تسجيله بعد دراسة مكثفة، مؤكدةً أنها ستتابع اللقاح بعد استخدامه في مرحلته النشطة التي تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.