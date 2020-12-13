شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تحيل أحكام عدم الاختصاص إلى التفتيش القضائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا لجميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، حول ما تمت ملاحظته من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص، بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما استقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد.

وأوضح التعميم، أن ذلك تترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة، كما طلب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص فورا وإرساله إلكترونيا.

وفي السياق نفسه، تسلمت إدارة التفتيش القضائي المختصة بالمتابعة والتفتيش على القضاة صورة التعميم للمتابعة ورصد أي تجاوزات بشأن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.