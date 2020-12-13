القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن المناطق المحظور الصيد بها

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأحد، عن أهم الاستفسارات التي تلقتها خلال الأسبوع والإجابة عليها، لافتة إلى أنها خصصت فقرة أسبوعية تجيب فيها عن أبرز تلك التساؤلات.

وعن أبرز المخالفات البيئية التي ضبطتها القوات خلال أسبوع، أفادت بأنها تمثلت في «الصيد دون تصريح ـ نقل أو بيع الحطب المحلي ـ الرعي في المواقع المحظورة ـ إشعال النار في المتنزهات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، إضافة إلى الإضرار بالأشجار والنباتات.

وبشأن المناطق المحظور الصيد فيها، أشارت «القوات الخاصة» إلى أنه يحظر الصيد في كل المواقع إلا بتصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لافتة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال الاتصال على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض أو الاتصال على الرقم «996» والرقم «999» في جميع مناطق المملكة على مدار 24 ساعة.

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