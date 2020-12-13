«الصحة» توجه رسالة إلى المواطنين بشأن لقاح كورونا

وجَّه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رسالة إلى المواطنين بشأن لقاح كورونا، مناشدًا إياهم الاطمئنان.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن «هيئة الغذاء والدواء السعودية لديها إجراءات صارمة ودقيقة جدًّا للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفاعلية لقاحات كورونا قبل السماح لها»، مشيرًا إلى أنها من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بإمكان كل شخص أخذ اللقاح دون إجراء فحوصات طبية سابقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الشخص إذا حصل على المواعيد أو التسجيل اللازم للوصول إلى اللقاح، فإن كل ما عليه أن يتجه للحصول عليه، مشيرًا إلى أن هناك أسئلة منها الاطمئنان على الصحة وعدم وجود أي مرض طارئ عند الشخص يمنعه من الحصول على اللقاح.. عدا ذلك لا يجب إجراء أي فحوصات أو اختبارات سابقة لأخذ اللقاح.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء، الأحد، إتاحة لقاح كورونا في المرحلة الأولى في الجهات الحكومية فقط، مشيرةً إلى أنها ستنظر موضوع إتاحته للجهات الخاصة في الفترات القادمة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من المبادرات لتخفيف آثار الجائحة، مشيرةً إلى أنها شكَّلت فريقًا علميًّا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا من أجل معرفة اللقاح والأدوية.

وأشارت إلى برامج مراقبة لما بعد استخدام لقاح فايزر الذي جاء تسجيله بعد دراسة مكثفة، مؤكدةً أن تقديم اللقاح سيكون من سن 16 عامًا فما فوق.

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