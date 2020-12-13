وسجل لقاح الحمي القلاعية الموحد في عام 2019، 40 مليون جرعة، ولقاح التسمم الدموي في عامي 2017-2018، 60 مليون جرعة، و23 مليون جرعة في عام 2019، وسجل لقاح التسمم المعوي 60 مليون جرعة في عامي 2017-2018، و23 مليون جرعة في 2019.
اللقاحات البيطرية
43.923.025 لقاحا فيروسيا
148.000.000 لقاح بكتيري
الاختبارات
73606 اختبارات
52045 بمختبر الجودة
134984 اختبارا بالإرساليات الحيوانية
1112 فسحا للمواد المخبرية
كانت هذه تفاصيل خبر 3.5 ملايين جرعة للقاح الوادي المتصدع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.