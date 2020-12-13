الري تحصل على شهادة الأيزو العالمية

حصلت المؤسسة العامة للري على شهادة الأيزو ISO/IEC 22301:2019 لمركز البيانات (Data center) بالمؤسسة، وذلك بعد تطبيقها المعايير العالمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال وامتثالها للإجراءات المتبعة في هذا المجال.

وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي لضمان استمرار الخدمات والأنظمة التقنية المقدمة للمستفيدين. ولفت إلى أنه تم العمل على جميع متطلبات الشهادة والنماذج الخاصة بها من قبل فريق العمل في المؤسسة مما يُعظم الفائدة العلمية. وتُعد أبرز مزايا هذا النظام هي تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، كما يضمن استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.