ضبط ومصادرة 36طنا من الحطب المحلي يوميا

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط ومصادرة 717 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في عدد من المناطق خلال 20 يوما، بواقع 35.85 طنا يوميا، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. الكميات المضبوطة ديسمبر 11 ضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفا في مدينة الرياض. 05 مصادرة 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق 02 ضبط 54 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض نوفمبر 29 ضبط 93 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض 28 مصادرة 120 طنا من الحطب المحلي في 4 مناطق 27 ضبط 16 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض 21 مصادرة 280 طنا من الحطب المحلي و73 سيارة خلال أسبوعين



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