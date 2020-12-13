الاختبارات النظرية عن بعد بتقني نجران



أوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران جاهزية منشآتها التدريبية لاستقبال المتدربين والمتدربات لإجراء اختباراتهم النهائية العملية للفصل التدريبي الأول، مؤكدةً أنها أولت اهتماماً بالغاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد-19)، حيث حرصت على تطبيق هذه الإجراءات، ووضعها ضمن أولويات خطط الاستعداد والتجهيز للاختبارات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار، أن الاختبارات النظرية ستكون عن بعد عبر منصات التدريب الإلكتروني، ويقتصر الحضور على المقررات العملية وأن الإدارة شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، في جميع المنشآت التدريبية، وتجهيز الورش والمعامل في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان توافر بيئة صحية بالكامل. وأضاف آل جبار، أن فريق الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران قام بعدة جولات للمنشآت التدريبية بالمنطقة لمتابعة انطلاق الاختبارات العملية النهائية الأحد.

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