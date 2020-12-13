بلدي ثار يحاصر أمين نجران بالاحتياجات

وعد أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، أعضاء المجلس البلدي في محافظة ثار، بتنفيذ احتياجات الأهالي أثناء زيارته الميدانية للمشاريع البلدية نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن جميع المطالب، ستكون محل عنايته واهتمامه الشخصي، والعمل على تنفيذ ما يقع تحت إشراف ومسؤوليات أمانة المنطقة والجهات التابعة لها.

وخلال زيارة العتيبي مقر المجلس البلدي بمحافظة ثار عقد اجتماعا موسعا مع الأعضاء واستعرض معهم احتياجات أهالي المحافظة التي كان أبرزها سرعة تنفيذ واعتماد النطاق العمراني الدائم، ودعم البلدية بمشاريع المسفلتة، ودرء أخطار السيول، والإنارة، وأنسنة المدن، كما تمت مناقشة موضوع مرمى النفايات التابع لبلدية حبونا الذي يقع في نطاق إشراف بلدية محافظة ثار، وما يعانيه الأهالي القاطنون بالقرب من المرمى والهجر المجاورة، من أضرار صحية، مطالبين بنقله وتصحيح وضعه، إضافة إلى المطالبة بالاستفادة من المواقع الأثرية المهمة في مركز حمى وطرح فرص استثمارية تخدم السواح والمتنزهين، كذلك طلب الأعضاء الموافقة على إنشاء مخطط للصناعية والمستودعات بالمحافظة، بسبب انتشار ورش السيارات بالقرب من الأحياء السكنية بطريقة غير حضارية.

مزلقان الوادي

اختتم عضو المجلس مسفر آل مطلق المطالب بالمناشدة لتغيير مزلقان وادي ثار إلى عبارة أو جسر يتناسب مع كمية السيول الجارفة التي سبق وأن جرفت عددا من المواطنين حتى تم إنقاذهم عن طريق الدفاع المدني وكون المزلقان القائم يتسبب في عزل المحافظة ومراكزها عن المحافظات الأخرى ومدينة نجران، ويشكل خطورة بالغة على مرتادي هذا الطريق وقت هطول الأمطار، فيما أكد العتيبي حرصه على اتخاذ مبدأ الشفافية والوضوح، في جميع الأعمال والمهام، كما وعد بالرفع إلى الإدارات الحكومية المختصة، لاتخاذ الحلول المناسبة بشأن مزلقان وادي ثار.

جولة تفقدية

وكان أمين المنطقة، تفقد المشاريع البلدية والخدمية في محافظة ثار، وناقش سير المشاريع تحت التنفيذ والمشاريع تحت إجراءات الترسية، والمشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء في التنفيذ، شملت زيارة محافظ المحافظة محمد بن عفيصان، وتفقد مبنى البلدية وجميع الأقسام، والتقى رئيس البلدية المهندس محمد آل عامر والموظفين، وتمت مناقشة سير المشاريع البلدية، وتذليل المعوقات التي تعترض سير العمل.

أبرز الاحتياجات

اعتماد مخطط النطاق العمراني

فتح الاستثمار بالمواقع الأثرية في مركز حمى

نقل مرمى نفايات بلدية حبونا خارج نطاق إشراف محافظة ثار

إنشاء كوبرى لمزلقان وادي ثار

الموافقة على طلب إنشاء مخطط الصناعية