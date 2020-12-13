السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة



حفر الباطن 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم، بمقر المحافظة مدير الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي، بمناسبة تعينه مديراً للدفاع المدني بالمحافظة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بالعقيد العنزي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن كافة، لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة " أيدها الله" للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

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22:55ت م

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