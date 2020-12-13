السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 446 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 402 حالةً.

// انتهى //

22:06ت م

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لوكسمبورغ 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 41718 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 402 حالةً.// انتهى //22:06ت م0163

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