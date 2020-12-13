شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط 638 مخالفة فورية للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 5,753 زيارة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة خلال الفترة (1 إلى 13 ديسمبر) لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".

وقادت نتائج الجولات إلى ضبط 638 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وسجلت أعلى المناطق في الزيارات التفتيشية كلاً من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، نجران، حائل، الحدود الشمالية، جازان، تبوك ، الجوف، المدينة المنورة، عسير، والباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.