شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات لتسهيل دخول وخروج المصلين من الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت "رئاسة الحرمين " أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند إرادتهم الخروج أثناء صلاة الجمعة، وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.
وأشاد "السديس"، بهذه الخطوة المباركة، مؤكداً أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة.
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