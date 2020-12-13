شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استمرار فصل القوات في أبين وخروجها من عدن والان نبدء بالتفاصيل

تشرف قيادة القوات المشتركة للتحالف، على فصل القوات العسكرية في أبين وخروجها من عدن، لليوم الرابع.

فيما أعلن التحالف، اليوم، استمرار تطبيق الشق العسكري في "اتفاق الرياض"، بحسب الخطة الزمنية.، مؤكدا استمرار عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن، وأنها تسير بانضباطية والتزام.

وثمن "التحالف"، التزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تطبيق الشق العسكري.