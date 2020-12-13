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التحالف يشرف لليوم الرابع على فصل القوات في أبين وخروجها من عدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشرفت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، لليوم الرابع، على فصل القوات العسكرية في أبين وخروجها من عدن.
وأعلن التحالف اليوم استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع وبحسب الخطة الزمنية، واستمرار عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن، مؤكدًا أنها تسير بانضباطية والتزام.
وثمن التحالف التزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.
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