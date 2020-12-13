جمعية الدعوة برفحاء تختتم مشروع كسوة ودعوة

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - رفحاء

اختتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء مشروع دعوة وكسوة الشتاء، بدعم من رجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري.

وبينت الجمعية أنها وزعت من خلال المشروع 300 بطانية و200 سلة غذائية، وكذلك تم توزيع 200 كيس أرز وزن 5 كيلو و200 كيس سكر وزن 5 كيلو و270 كتابًا دعويًّا بعدة لغات (عربي- أوردو- بنغالي- أمهري- هندي- أورومو).

وأشارت الجمعية إلى أن المشروع استهدف رعاة الأغنام وعمالة الشركات في ضواحي المحافظة.

وجددت الجمعية شكرها وتقديرها لرجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري، على دعمه للمشروع، سائلين الله أن يجزل له الأجر والثواب.



