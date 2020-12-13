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مصادرة 340 كيلو أغذية فاسدة وإنذار 40 مطعمًا في أحد رفيدة
الجولات الرقابية والتفتيشية أغلقت 5 مطاعم
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة جولات تفتيشية ورقابية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، على المطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك، وذلك ضمن حملة الرقابة الصحية التي تنفذها البلدية بإشراف من أمانة منطقة عسير؛ بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية والبلدية بالمطاعم.
وصادرت الجولات 340 كيلو جرامًا من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إنذار 40 مطعمًا وإغلاق خمسة مطاعم مخالفة.
وأكد رئيس البلدية، محمد بن سالم الوادعي، أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، محذرًا من عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين حيال ذلك؛ للحفاظ على سلامة مرتادي المطاعم والأنشطة التجارية.
وأشار الوادعي إلى أن هذه الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك من خلال تشديد الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي هذه الأنشطة.
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