المرور: كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري وليس مسارًا للتجاوز

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الإدارة العامة لـ المرور أنه يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق.

وقال المرور عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات وليس مسارًا للتجاوز.

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

تصرفات خاطئة: