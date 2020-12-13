السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبث رسائل توعوية عن الأمن السيبراني في الشوارع والميادين



مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة بث الرسائل التوعوية التعريفية عن مفهوم الأمن السيبراني على الشاشات الإلكترونية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة.

ونفَّذت إدارة الأمن السيبراني بالأمانة بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الإنارة تصاميم ومنشورات توعوية عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الحدائق والشوارع والميادين، تتضمن تعليمات وإرشادات عن أمن المعلومات الإلكترونية والجرائم المعلوماتية.

وتأتي ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخامس تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وشاركت الأمانة في تنفيد العديد من المبادرات التقنية منها: مبادرة توعية الأمن السيبراني، ومبادرة اكتشاف الثغرات الأمنية للخدمات الإلكترونية، ومبادرة الثقافة الرقمية؛ لتمكين أفراد المجتمع من استخدام التطبيقات الرقمية الحقيقية بثقة، وممارسة أعمالهم الوظيفية والشخصية بالأساليب الصحيحة.

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21:08ت م

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