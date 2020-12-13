السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 484 وفاة جديدة بفيروس كورونا



روما 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 484 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 17938 اصابة جديدة بالفيروس, ليرفع إجمالي الإصابات إلى 1843712 إصابةً.

// انتهى //

20:47ت م

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روما 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 484 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 64520 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 17938 اصابة جديدة بالفيروس, ليرفع إجمالي الإصابات إلى 1843712 إصابةً.// انتهى //20:47ت م0142

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