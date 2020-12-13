ضبط عصابة امتهنت سرقة مركبات عملاء شركات التأجير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وبين أنه جرى القبض على 5 متهمين (مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الانتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما تم ضبط عدد من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.