هل يجب إجراء فحوصات معينة قبل التطعيم بلقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه بإمكان كل شخص أخذ اللقاح دون إجراء فحوصات طبية سابقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الشخص إذا تم حصوله على المواعيد أو التسجيل اللازم للوصول إلى اللقاح كل ما عليه أن يتجه للحصول عليه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسئلة منها الاطمئنان على الصحة وعدم وجود أي مرض طارئ عند الشخص يمنعه من الحصول على اللقاح عدا ذلك لايجب إجراء أي فحوصات أو اختبارات سابقة لأخذ اللقاح.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الغذاء والدواء، الأحد، إتاحة لقاح كورونا في المرحلة الأولى في الجهات الحكومية فقط، مشيرةً إلى أنها ستنظر موضوع إتاحته للجهات الخاصة في الفترات القادمة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، مشيرةً إلى أنها شكَّلت فريقًا علميًّا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا من أجل معرفة اللقاح والأدوية.

وأشارت إلى أن هناك برامج مراقبة لما بعد استخدام لقاح فايزر الذي جاء تسجيله بعد دراسة مكثفة، مؤكدةً أن تقديم اللقاح سيكون من سن 16 عامًا فما فوق.

وأكدت أنها ستتابع اللقاح بعد استخدامه في مرحلته النشطة التي تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث.

وتابعت: «مثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذيرُ من الاستخدام، ونطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح».

وأوضح متحدث هيئة الغذاء والدواء، أن اللقاح آمن نظرًا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، مؤكدًا أن الشخص يحتاج إلى جرعتين الفاصل بينهما 21 يومًا.