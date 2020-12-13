«الغذاء والدواء»: 3 أعراض جانبية للقاح كورونا

أكدت أنه يمكن التعامل معها..
قال الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، إن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح كورونا.
وأوضح الهرف، في تصريحات خلال مؤتمر كورونا، الأحد، أن هناك 3 أعراض جانبية للقاح كورونا تشبه الأعراض الجانبية للقاحات الأخرى، وهي: «ألم في موضع الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، غثيان»، مشيرًا إلى أنها أعراض يمكن التعامل معها.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أنه ستكون هناك جرعتان من لقاح فيروس كورونا بينهما قرابة 20 يومًا، ولابد من الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى.
وأضاف أنه مثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذير من الاستخدام، قائلًا: «نطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقًا».
وأضاف أن متابعة اللقاح بعد استخدامه، وهي مرحلة نشطة، تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث.
هيئة الغذاء والدواء تستعرض بعض الأعراض الجانبية الخفيفة للقاح فايزر،والفئة العمرية المستهدفة.
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هيئة الغذاء والدواء تستعرض بعض الأعراض الجانبية الخفيفة للقاح فايزر،والفئة العمرية المستهدفة.
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