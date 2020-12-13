راصد جوي: تكرار سيناريو شهر نوفمبر.. وأمطار رعدية على بعض المناطق

توقّع الراصد الجوي علي الحربي، أن تشهد البلاد حالة جوية أشبه بتلك التي مرت بها في نوفمبر الماضي، وذلك ابتداءً من غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الحربي: الخير مقبل بأمر الله، وكأننا مع سيناريو شهر نوفمبر؛ حيث تمر البلاد بحالة جوية ابتداءً مع يوم الاثنين حتى الخميس، وبعد ذلك تمر بموجة شرقية رطبة تعبر بحر الغرب نحو مضيق المندب، مع تحرك كتلة مدارية رطبة نحو المملكة من أثر النشاط المداري.

وأضاف الراصد الحربي: «مع مساء غد الاثنين، يبدأ الالتقاء بين كتلة (الحراك المداري السطحي الرطب) و(الحراك الشمالي العلوي البارد)وتياراته تؤثر على مناطق تبوك؛ ما يجعل فرص نشوء سحب الأمطار الرعدية أمرًا واردًا لتشمل السواحل والمرتفعات، وتكون أكثر غزارة في الجبال الأقرب للسواحل».

وتوقَّع الحربي أن يلتقي النشاط الجنوبي مع المنخفض المتوسط الذي يترافق معه حراك على تبوك مع مساء غد الاثنين.

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