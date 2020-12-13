السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 93 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

19:33ت م

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رام الله 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و1987 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 93 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //19:33ت م0124

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