السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي



الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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17:45ت م

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