

الدمام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، بحضور أعضاء فريق المسؤولية الاجتماعية بالفرع.

ونوه سموه خلال الاستقبال باهتمام القيادة الحكيمة , بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها بما يضمن قدرتها على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص على أتم وجه.

واطلع سموه على تجربة توظيف إحدى المستفيدات من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي التى تعمل في إدارة المسؤولية الاجتماعية حالياً، وشمل العرض التعريفي برنامج الاستثمار الاجتماعي وأهم المنجزات التى حققها البرنامج خلال الثلاث سنوات الماضية منذ انطلاقته عام 2016 كأول إدارة للمسؤولية الاجتماعية بمختلف فروع الوزارة لرفع نسب توطين الوظائف والتقليل من نسب منتسبي الضمان الاجتماعي وتحويلهم من الرعوية إلى التمكين وهي إحدى مستهدفات وأبعاد برنامج التحول الوطني الذي يركز على الاهتمام بالحالات الانسانية وذات الدخل المحدود ودفع عجلة التنمية في القطاع غير الربحي أيضا.

وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق في مهام عملهم.

من جهته أوضح المقبل أنه تم اطلاع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء، على جهود تفعيل برنامج الاستثمار الاجتماعي لتطوير الوظائف، الذي تم إطلاقه منذ العام 2018 وتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 800 مستفيد يعملون ومندمجين حاليا بسوق العمل.

// انتهى //

16:48ت م

0093





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.