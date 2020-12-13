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وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع جنوب السودان  

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، و وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريسي خميسه.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سلم المبعوث الخاص ، سمو وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.

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